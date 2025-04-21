Угрожал ножом: суд Киева вынес приговор злоумышленнику, ограбившему 10-летнего ребенка на Троещине. Фото

В Киеве суд признал виновным мужчину в ограблении 10-летнего ребенка на Троещине. Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал телефон у мальчика.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие восемь лет преступник проведет за решеткой.

"Напомним, осужденный зашел в подъезд дома вслед за ребенком, прижал 10-летнего мальчика к стене и потребовал отдать телефон и деньги. Впрочем, денег у ребенка не было, поэтому, проверив карманы пострадавшего, нападающий его отпустил, отобрав телефон", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что приговором Деснянского районного суда города Киева 30-летний нападающий был приговорен к лишению свободы с конфискацией имущества. Не соглашаясь с таким решением, мужчина подал апелляционную жалобу, которую отклонил Киевский апелляционный суд.

Напомним, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник пригласил женщину на свидание, а затем избил и забрал ее вещи.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил ребенка в Святошинском районе. Злоумышленник ударил мальчика по лицу, забрал телефон и скрылся.

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