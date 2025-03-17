Пригласил женщину на свидание, а затем избил и ограбил ее: в Киеве задержан злоумышленник. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник пригласил женщину на свидание, а затем избил и забрал ее вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась 34-летняя жительница Святошинского района Киева, которая сообщила о том, что ее ограбил знакомый. Следователи выяснили, что нарушитель пригласил женщину на свидание в один из столичных гостинично-ресторанных комплексов.

"Во время отдыха и употребления спиртных напитков в номере гостиницы между ними возник конфликт из-за ревности. В результате ссоры мужчина сначала избил женщину, а затем забрал мобильный телефон Samsung и кошелек с деньгами и скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника разыскали и задержали в течение нескольких часов – им оказался 35-летний киевлянин. Следователи изъяли похищенные вещи и вернули их владелице. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, начато уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор двум злоумышленникам, совершившим разбойное нападение на мать военного. Мужчины узнали, что женщина получала деньги в связи с тем, что ее сын находится в плену, и отобрали их силой.

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