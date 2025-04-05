Посреди улицы ударил ребенка по лицу и ограбил его: в Киеве задержан злоумышленник. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил ребенка в Святошинском районе. Злоумышленник ударил мальчика по лицу, забрал телефон и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился неравнодушный прохожий, сообщивший о том, что в Святошинском районе на улице неизвестный мужчина ограбил ребенка. Полицейские выяснили, что два друга прогуливались вечером по улице вдруг к одному из них, 12-летнего мальчика подбежал неизвестный и ударил по лицу.

"Товарищ потерпевшего пытался защищать друга и звал на помощь, но нарушитель выхватил мобильный телефон у подростка и скрылся. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, сразу вызвали работников полиции", – добавили в пресс-службе.

Личность злоумышленника оперативно установили – им оказался 20-летний киевлянин, которого следователи задержали. По факту грабежа, объединенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, в условиях военного положения открыто уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник пригласил женщину на свидание, а затем избил и забрал ее вещи.

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