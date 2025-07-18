Угрожал гранатой: под Киевом мужчина ограбил магазин. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник, угрожая гранатой, завладел товаром из магазина и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

"Происшествие случилось 17 июля, в 10:30 в городе Ирпень. В полицию обратился работник торгового заведения и сообщил о разбое. Мужчина, угрожая применением гранаты, завладел товаром из магазина и скрылся", – говорится в сообщении.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его – им оказался 21-летний житель области.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство (часть 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к грабежу. На Лесном массиве злоумышленники напали на адвоката, избили его и забрали ценные вещи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению на Оболони. Злоумышленник посреди улицы отобрал пенсию у 85-летнего мужчины, которую тот только что получил.

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