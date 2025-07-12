На Оболони посреди улицы отобрал у 85-летнего дедушки пенсию: в Киеве задержали нападавшего. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению на Оболони. Злоумышленник посреди улицы отобрал пенсию у 85-летнего мужчины, которую тот только что получил.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от пожилого мужчины о том, что на улице Героев полка "Азов" его ограбил неизвестный.

Как выяснилось, в тот день 85-летний пенсионер, только что получив пенсию в почтовом отделении, направлялся домой. По дороге на него сзади набросился злоумышленник, вырвал пакет, в котором были документы и более 11 тысяч гривен, после чего скрылся в неизвестном направлении.

"Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили личность нарушителя с помощью камер видеонаблюдения – им оказался 41-летний безработный житель Оболонского района. Правоохранители изъяли вещественные доказательства и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к грабежу. На Лесном массиве злоумышленники напали на адвоката, избили его и забрали ценные вещи.

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