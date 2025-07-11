Напали на адвоката, а затем избили и ограбили его: в Киеве задержали двух злоумышленников. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к грабежу. На Лесном массиве злоумышленники напали на адвоката, избили его и забрали ценные вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился адвокат с сообщением о том, что на него напали неизвестные и ограбили на Лесном массиве Деснянского района. Было установлено, что вечером пострадавший шел от метро пешком домой, когда неожиданно к нему подошли двое незнакомцев, которые начали приставать, провоцируя конфликт.

"Во время словесной перепалки нарушители повалили 35-летнего потерпевшего на землю и начали бить руками по голове, причинив последнему телесные повреждения. В дальнейшем нападавшие сняли с руки мужчины часы и забрали рюкзак с документами и ценными вещами и скрылись", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские нашли и задержали злоумышленников – ими оказались безработные местные жители, 42 и 45 лет. Во время обысков следователи изъяли у сообщников похищенные вещи. Задержанным сообщили о подозрении факту грабежа, соединенного с насилием, совершенного группой лиц, в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению в Деснянском районе. Злоумышленник на улице, угрожая 13-летнему парню насилием, заставил последнего отдать деньги.

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