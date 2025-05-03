Участвуют военные и ветераны: Кличко поздравил участников соревнований 'Киев несокрушимый'. Видео

Мэр Виталий Кличко поздравил участников спортивного мероприятия "Київ незламний". Соревнования для ветеранов и военных проводятся при поддержке столицы.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Город поддерживает защитников Украины.

"Поздравил участников спортивного мероприятия "Київ незламний". Традиционные соревнования для ветеранов и военных, которые ежегодно с 2019 года проводит ОО "Федерация стронгмена Украины" при поддержке столицы", - рассказал Кличко.

По словам мэра, соревнования проходят в 6 адаптивных видах спортивных дисциплин. Это жим лежа, гребли на тренажере "Concept-2", рывок гири, эйрбайк, стронгмен/инвастронг.

"Пообщался с участниками, поблагодарил их за защиту Украины, за их силу воли и характера. И уверен, спорт помогает как в реабилитации после ранений (а таких участников было немало), так и в психологической адаптации к мирной жизни. Вместе поддерживаем наших защитников!", - добавил Кличко.

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