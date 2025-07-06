Участие стоило 15 тыс.: в сети вспомнили, каким был первый 'Пробег под каштанами' в 1993 году. Фото

Первый "Пробег под каштанами" в Киеве состоялся в далеком 1993 году, а на старт тогда вышли 146 участников. Победителями тогда стали Игорь Осьмак и Наталья Лебедева

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История была опубликована в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". В наши дни это мероприятие является частью идентичности столицы.

"3 июля 1993 года, состоялся первый спортивно-благотворительный"Пробег под каштанами". На старт вышли 146 участников, а маршрут пролегал от Майдана Независимости, по улице Крещатик и далее по бульвару Тараса Шевченко до площади Победы. Дистанция составляла традиционные 5 километров", – рассказали авторы проекта.

Отмечается, что первыми победителями стали Игорь Осьмак и Наталья Лебедева – они открыли список имен, которые войдут в историю пробега.

Участие в пробеге стоило 15 тысяч рублей, а всего тогда удалось собрать более 2 миллионов рублей. Средства были переданы благотворительному фонду Junior Achievement – так благотворительность и стала неотъемлемой частью события с самого начала.

Инициаторами события стали американцы Карен Вестергаард и Джозеф Лемир, которые жили и работали в Украине. Они предложили провести благотворительный пробег – в то время совершенно новый формат для постсоветского Киева. С 1994 года забег начали проводить ежегодно на День Киева, и со временем он превратился в часть идентичности столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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