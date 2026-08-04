Тяжелая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Олег Крипак. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Малютянцы Киевской области Олег Крипак. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 июля 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Болезненная утрата

"20 июля 2026 года во время выполнения боевого задания в Пологовском районе Запорожской области погиб пулеметчик 3-го батальона 241-й отдельной бригады территориальной обороны солдат Олег Крипак", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 17 апреля 1972 года в селе Малютянцы (хутор Иванков). Учился в Киевской школе-интернате № 23 (ныне – Лицей № 23 "Кадетский корпус имени Владимира Великого"). Окончил Киевскую среднюю общеобразовательную школу № 140.

Проходил срочную службу в ПВО, работал на Государственном авиазаводе им. Антонова, впоследствии – в торговле.

"В скорби остался брат. Память об Олеге Крипаке вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Марьяновка Киевской области Дмитрий Калетинский. Сердце храброго украинца остановилось 10 июля 2025 года.

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