Туман и до +5°С: прогноз погоды в Киеве и области на 14 февраля

В Киевской области в субботу, 14 февраля, синоптики прогнозируют ночью и в первой половине дня туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 14 февраля по территории Киевской области. Облачно. Без осадков. Ночью и в первой половине дня туман, по области на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью от 3°С тепла до 1°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 2-4°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром пойдет мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

