Трудно узнать: как выглядел Центральный железнодорожный вокзал Киева в начале XX-го века. Фото

Первое здание Центрального железнодорожного вокзала Киева строили в 1868-1870 годах. К сожалению, оно не сохранилось до наших дней, но благодаря неизвестному фотолюбителю до нас дошло его старое фото, датированное началом XX-го века.

Снимок опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация около 120 лет назад.

Взгляд в прошлое

"Киевский железнодорожный вокзал в первом десятилетии XX века. Реально ли узнать?", – говорится в подписи к снимку.

На опубликованном фото можно увидеть не только старое здание главных ворот Киева, но и то, что уже тогда столица Украины была важным логистическим хабом.

Киев-Пассажирский – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла.

Киевская железнодорожная станция построена в 1868-1870 годах для обслуживания железных дорог "Киев – Балта" и "Киев – Курск", строительство которых было завершено в 1870 году. Станция тогда была в долине реки Лыбеди, на месте солдатских домов.

Немного истории столицы

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

В Киеве в определенные дни можно увидеть необычный трамвай. Он не возит пассажиров, а главной его целью и задачей является спасение пути от жары.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

