Трамвайные линии и продуктовый киоск: как выглядела Европейская площадь в Киеве в 1920-х годах. Фото

Европейская площадь в наши дни – транспортный узел, который соединяет исторический Подол с центром Киева. Однако, в 1920 годах здесь были трамвайные пути, а посреди улицы стоял восьмиугольный павильон, где можно было приобрести продукты.

Архивный снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Почти все здания на фотографии не сохранились до наших дней.

"Европейская площадь 100 лет назад. На фото – вторая половина 1920-х годов. В центре тогдашней площади III Интернационала стоит восьмиугольный павильон – там работал продуктовый киоск для пассажиров", – говорится в сообщении.

Кроме того, на снимке справа можно увидеть здание Купеческого собрания – сейчас это Национальная филармония Украины. А слева, на холмах Владимирской горки, круглый купол панорамы "Голгофа", которую снесут в 1934 году. На месте старых домов слева в 1960-х годах построят гостиницу "Днепр".

Европейская площадь расположена между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Владимирским спуском и улицей Михаила Грушевского. Эта местность в XVII веке называлась Евсейковой долиной. С XIX века это место известно под названием Конная площадь, поскольку здесь устраивались конные ярмарки. Собственно площадь сформировалась здесь в начале XIX века при дороге, соединявшей Подол и Печерск.

