Трагическая весть: от полученных на фронте ранений умер полицейский из Киевской области Алексей Якушко. Фото

От полученного на фронте ранения в больнице умер лейтенант полиции, житель села Княжичи Киевской области Алексей Якушко. Сердце защитника Украины остановилось 14 ноября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Трагическое известие

"Лейтенант полиции Алексей Якушко получил ранение 17 октября 2025 года во время выполнения боевого задания по отпору вооруженной агрессии РФ против Украины в районе населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области. К сожалению, 14 ноября 2025 года от полученных ранений скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким Алексея Михайловича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 18 ноября, в 11:00 в селе Княжичи, МСТ "Елка", ул. Садовая-1, д.38. Отпевание в 11:30 в церкви Прихода Рождества Пресвятой Богородицы Православной Церкви Украины на улице Парковой.

Похоронят воина на Аллее Славы местного кладбища.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Алексей Коноров. Защитник Украины отдал самое ценное – жизни за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

