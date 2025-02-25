Толпа на перронах и очереди у станций: в Киеве из-за воздушной тревоги возник коллапс в метро. Фото и видео

В Киеве во вторник, 25 февраля, из-за ракетной атаки со стороны страны-террориста РФ частично не работала городская подземка. После отмены воздушной тревоги на некоторых станциях наблюдался настоящий коллапс.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. В настоящее время поезда восстанавливают нормальный режим курсирования.

"Из-за задержки движения поездов после отбоя воздушной тревоги на станциях столичного метро наблюдается скопление пассажиров", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что у метро на отдельных линиях наблюдалось большое скопление пассажиров. Кроме того, на наземных станциях, возобновивших свою работу после объявления отбоя, многие собрались на входе.

Согласно сообщениям в соцсетях, стоимость поездки в такси с правого на левый берег составила 1200 грн.

В пресс-службе КГГА отметили, что после воздушной тревоги метрополитен возобновляет перевозку пассажиров в обычном режиме, в том числе наземными участками, которые на время тревоги не работают по соображениям безопасности.

"Осуществляется транзитная выдача поездов из электродепо в наиболее загруженные пассажирами станции, чтобы обеспечить их перевозку", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время дроновой атаки РФ в ночь на 25 февраля были повреждены дома в двух районах. Из-за действий агрессора пострадал один человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!