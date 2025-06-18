The Economist обнародовал рейтинг самых комфортных и худших городов мира: какое место занял Киев

Столица Украины - Киев - занял 165 место из 173 в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира. Оценивание проводилось по пяти категориям, в частности, стабильностью.

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Об этом сообщило британское издание The Economist. На первом месте оказалась столица Дании.

Так, как отметили журналисты, согласно последнему индексу качества жизни от EIU, условия жизни в городах мира не улучшаются второй год подряд.

Ежегодный опрос, разработанный, чтобы помочь компаниям рассчитать надбавки за тяжелые условия труда при перемещении персонала, оценивает 173 города по пяти категориям: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.

"Хотя показатели в первых четырех категориях в основном остались неизменными или улучшились, улучшения были компенсированы ухудшением стабильности", – отметили в издании.

Так, в тройку лидеров рейтинга входят Копенгаген, Вена и Цюрих. Столица Украины оказалась между городами Каракас и Порт-Морсби. Киев, согласно индексу качества жизни, находится на 165 месте. Стоит заметить, что начиная с февраля 2022 года Украина отбивается от нашествия российских оккупантов – агрессор постоянно атакует столицу, нанося комбинированные удары с помощью ракет и дронов-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Киев вошел в топ-15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развития электронных сервисов и занял 13-е место. Столица Украины обошла такие города как Париж, Рим и Вена.

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