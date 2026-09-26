Тепло и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 26 сентября

В Киевской области в субботу, 26 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без значительных осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +21°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 26 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без значительных осадков. Температура по области днем 16-21°С; в Киеве днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +17°С… +19°С; Мироновка +17°С… +19°С; Фастов +17°С… +19°С; Яготин +17°С… +19°С; Барышевка +17°С… +19°С; Борисполь +18°С… +20°С и Вышгород +17°С… +19°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых тёплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!