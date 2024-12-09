Таскали гирю и играли в Counter-Strike: в Киеве ветераны соревновались в кроссфите и киберспорте. Фоторепортаж

В Киеве 7 и 8 декабря прошли финальные этапы соревнований по кроссфиту и киберспорту в рамках "Игр Ветеранов". Участниками стали бывшие украинские военные из разных уголков нашей страны.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Мероприятия проходили в рамках проекта Министерства по делам ветеранов Украины "Развитие спорта для ветеранов".

Так, в столице на выходных, 7 и 8 декабря, прошли финальные этапы соревнований в рамках "Игр Ветеранов". Их участниками стали бывшие украинские военные из разных уголков государства.

Сначала в четырех регионах нашей страны прошли отборочные состязания. Они завершились всеукраинским турниром в столице, проведенным в залах Института физического воспитания. Участники "Игр Ветеранов" соревновались в двух дисциплинах: кроссфит и киберспорт.

Кроссфит – это комплекс упражнений с небольшим весом на количество раз в час. Участники соревновались в 13 категориях. Среди упражнений – жим от пола, подтягивание на кольцах, гребли на тренажере, приседания с весом и без веса, махи гирей.

В киберспорте соревновались команды в групповом этапе в играх Counter-Strike 2 и DOTA2. Также прошел турнир в футбольном симуляторе FIFA.

Спортивные соревнования "Игры ветеранов" проходят в рамках проекта Министерства по делам ветеранов Украины "Развитие спорта для ветеранов" в рамках реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Как сообщал OBOZ.UA, трое героических военных из Буковины, потерявших конечности во время войны, самостоятельно поднялись на самую высокую точку Украины — гору Говерлу. Это восхождение, которое произошло впервые в Украине с участием военных на протезах, стало символом несокрушимости и мужества наших воинов.

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