Таможенники обнаружили в международной посылке уникальные артефакты времен Киевской Руси. Фото

Киевские таможенники обнаружили в международной посылке редкие бронзовые артефакты времен Киевской Руси. Жительница Умани Черкасской области пыталась переправить их в Великобританию.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Предметы старины были изъяты, а на женщину составлен протокол.

"Киевские таможенники предотвратили незаконное перемещение за границу средствами почтовой связи семи деталей холодного оружия и его отделки ІІ-ХІІ ст. н.э., которые имеют значительную историческую и культурную ценность. Металлические предметы с признаками старины были обнаружены киевскими таможенниками во время таможенного контроля международной почтовой отправки, которая направлялась из Украины (Умань) в Великобританию", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили специалисты, найденные артефакты являются деталями холодного оружия и элементами его украшения. Из всех предметов эксперты выделили два редких, которые могут быть отнесены даже в Музейный фонд из-за значительной культурной и исторической ценности.

В частности, это региональная разновидность бронзового наконечника для меча (бутероль) и бронзовая трехлистная накладка, украшенная перевязью или влагалищем меча – "триксель". Оба – периода Киевской Руси, Х-ХІ ст. н.е. Бутероль декорирован ажурным изображением птицы, в которой детализированы голова, клюв, глаза и перья, а композиция трикселя представлена переплетением туловищ трех драконов (или змей).

"Все найденные артефакты аутентичны, изготовлены из бронзы с использованием технологий доиндустриального периода. Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу нужно соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальном музее истории Украины в Киеве во вторник, 15 августа открылась выставка ценных археологических находок. Уникальные артефакты были спасены от грабителей и контрабандистов.

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