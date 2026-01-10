Стены и каменные башни вместо здания ЦИК: как выглядел Печерск в Киеве до начала 1980-х годов. Архивные фото

Старые фотографии – это невероятная возможность узнать больше о Киеве и его истории. Трудно представить, но до конца 1970-х годов в центре на Печерске можно было увидеть стены и башни настоящей крепости, вдоль которых ездили трамваи.

Видео дня

Снимки были опубликованы на странице сообщества "Киев, которого нет. Потерянные достопримечательности" в соцсети Facebook. К сожалению, эта местность в наши дни выглядит совсем иначе.

Взгляд в прошлое

"Самым поздним по времени создания объектом Печерской крепости был стрелковый тир юнкерского училища, построенный в 1911-1914 годах в районе современной площади Леси Украинки. Он представлял собой вытянутое с севера на юг сооружение длиной ~300 м и шириной 6 м. Здание было стилизовано в формах средневековой фортификационной архитектуры", – рассказали в сообществе.

Западный фасад оформляли 6 декоративных башен, которые украшались зубцами-мерлонами и узкими окнами-бойницами. В советские времена тир иногда использовался военными по прямому назначению, но само здание принадлежало войлочной (фетровой) фабрике Красного Креста.

К сожалению, комплекс был разрушен в 1978-1980 годах для строительства здания Киевского обкома КПУ и ЛКСМУ – сейчас это Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК).

Немного истории столицы

Крещатик является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако в 1944 году существовал проект кардинальной перестройки главной улицы столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!