Старейшей горилле Европы Тоне исполнилось 49 лет: Киевский зоопарк пригласил поздравить именинника. Фото и видео

В Киевском зоопарке свой 49-й день рождения празднует старейшая горилла Европы – Тони. По человеческим меркам ему исполнилось почти 90 лет.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Поздравить примата с праздником и увидеть его утренний витаминный завтрак можно будет 8-13 августа в 10:25 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Нашему невероятному Тони – 49! По человеческим меркам – это почти 90. Тони не только единственная горилла в Украине, но и одна из старейших горилл Европы. И как у каждого пожилого лица, у нашего "дедушки" есть свои возрастные нюансы, которые нуждаются в профессионального контроля и особого надзора", – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке напомнили, что 3 года назад у Тони возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом, что приводило к набору лишнего веса. В тот момент он весил 230 кг. И тогда специалистами, зоологами и ветеринарами в сотрудничестве с европейскими коллегами было проведено полное обследование организма и назначена лечебная диета и специальные физические нагрузки.

"Из рациона Тони убрали вареное мясо, заменив растительными кормами более низкой калорийности. В вольере установили "Медовый термитник" и "Фруктовый барабан". А еще наш именинник любит упражнения с мячами", – добавили в КиевЗоо.

Сейчас, благодаря правильному питанию, горилла вошла в свой нормальный вес – 180 кг и на свой возраст она выглядит прекрасно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке семью спасенных фреток, прошедших долгую реабилитацию, переселили в новый большой вольер. На площади 30 квадратных метров для них обустроили разнообразные лазалки, тайники и уютный домик.

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