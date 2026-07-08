Станет прохладнее и пойдут дожди: прогноз погоды по Киевской области на 9 июля

В Киевской области в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днём – кратковременный дождь. Температура воздуха в регионе достигнет +24 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 9 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Температура по области ночью 10-15°С, днем ​​17-22°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем ​​20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в этот день облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Киеве будет сохраняться пасмурная погода. Днем пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен стихнуть.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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