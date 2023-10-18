Стало известно, сколько в Киеве родилось малышей и женилось пар за 600 дней войны

В Киеве за 600 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины 29857 младенцев. Кроме того, за это время в городе поженились 40 470 пар.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Среди новорожденных – 606 двоен и пять троен.

"За 600 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 40 470 пар. Несмотря на воздушные тревоги, ракетные обстрелы и войну, в роддомах и хранилищах родились 29 857 младенцев: 15 340 мальчиков и 14 517 девочек", – рассказал Поворозник.

По его словам, украинцы вместе борются и за возможность создавать новые семьи, жить счастливо, строя будущее для наших детей в своей свободной Украине.

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Напомним, львовские хирурги прооперировали младенца, родившегося с опухолью, весившей 1 килограмм. Гигантское образование удалили хирурги Детской Больницы Святого Николая. Ранее в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

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