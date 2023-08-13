Стало известно, сколько человек проживает в Киеве: названо точное число

В Киеве сейчас проживает более 3,1 миллионов жителей. Официальным мобильным приложением столицы пользуются около 2,5 миллионов граждан.

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Соответствующую информацию обнародовали разработчики "Киев Цифровой". Статистические данные обновлены по состоянию на 5 августа.

Так, согласно сообщению разработчиков, в Киеве проживает 3 133 712 жителей. При этом официальным мобильным приложением столицы пользуются 2 474 983 гражданина. Кроме того, в приложении зарегистрировано 899 598 карт, которыми пользуются пассажиры общественного транспорта.

Разработчики "Киев Цифровой" напомнили, что с помощью приложения, в частности, можно:

купить QR-билет на городскую электричку;

генерировать QR-билеты из проездных;

платить одним касанием в режиме "Экспресс-проезд" для владельцев Apple.

"Вы просили цифровую транспортную карту, поэтому теперь в Цифровом можно приобрести и ее или же создавать QR-билеты с транспортной онлайн и не носить лишний пластик с собой", – добавили в пресс-службе.

Следует добавить, что согласно информации, обнародованной мэром столицы Виталием Кличко, перед началом полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину 24 февраля 2022 года в городе проживало 3,9 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, у "Киев Цифровой" появилась возможность просматривать информацию об укрытиях, даже без доступа к интернету. Необходимые данные обновляются после первого использования приложения, когда доступ к сети.

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