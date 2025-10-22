УкраїнськаУКР
Стал на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военный с Киевщины Леонид Краморенко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
975
Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Фастова Киевской области Леонид Краморенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 15 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. На щите к обществу возвращается воин, капитан Вооруженных сил Украины Леонид Краморенко, который погиб 15 октября, до последнего вздоха защищая родную землю", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 6 октября 1976 года. Изучал точные науки, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. До начала полномасштабной войны работал в Киевском политехническом институте, занимался научной деятельностью, писал статьи, воспитывал молодежь.

В 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, добровольно стал в ряды Вооруженных Сил. Служил в инженерных войсках, проявляя высокий профессионализм, ответственность и преданность присяге.

"До последнего оставался на передовой, выполняя свой воинский долг. Погиб под Купянском на Харьковщине. У Леонида остались сестра и племянники. Для родных и друзей он навсегда останется добрым, мудрым и сильным – человеком чести, на которого всегда можно было положиться. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной загубленной души", – добавили в горсовете.

