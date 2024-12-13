Стал доступным для людей с нарушением зрения: приложение 'Киев Цифровой' получило важную функцию

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь он стал более доступным для людей с нарушением зрения благодаря экранному читателю VoiceOver и TalkBack.

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Об этом сообщили в пресс-службе мобильного приложения. Чтобы воспользоваться функцией, его нужно обновить.

"Киев Цифровой". Инклюзивный. Позаботились о цифровой доступности. Теперь просмотреть график отключений света, записаться в ЦНАП и воспользоваться любым сервисом удобно с экранным читателем VoiceOver и TalkBack", – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель главы КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич, новая функция позволяет людям с нарушением зрения получить качественный опыт взаимодействия. Для этого добавлено озвучивание элементов интерфейса и alt-тексты для изображений.

"Это обновление является еще одним важным шагом в обеспечении равного доступа к цифровым сервисам. Все прикосновения озвучиваются экранным читателем, если он подключен к настройкам телефона. Спасибо, что своими отзывами помогаете строить цифровой город, где царит порядок и равенство для всех", – добавили разработчики приложения.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице благодаря мобильному приложению "Киев Цифровой" можно получить информацию об остановках маршрутных автобусов. Кроме того, это касается их схем движения.

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