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Среди погибших – шестилетний мальчик: в Киеве возросло количество жертв российского удара, разбор завалов продолжается. Фото и видео
В Киеве в результате массированного удара РФ известно уже о шести погибших, среди них – шестилетний мальчик. Еще более 50 человек получили ранения.
Об этом информировал начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко. По его словам, оперативные службы подтвердили гибель шести человек в Святошинском и Соломенском районах Киева.
Спасательная операция продолжается.
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