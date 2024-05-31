Спасены на Харьковщине: в зоопарке Киева в новый дом переселили экзотических африканских птиц. Фото и видео

В Киевском зоопарке в новый комфортный дом переселили спасенных на Харьковщине кромкачей абисинских. Для экзотических африканских птиц создали все необходимые для жизни условия.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Наши кромкачи абисинские получили вдвое увеличенный комфортный дом с условиями, приближенными к природным: деревянные стволы и пеньки, виноградная лоза и зеленые кусты, степная почва и травянистая растительность. А для обогащения среды созданы такие природные объекты как термитники и ветхие бревна, в которые ежедневно закладываются сочные насекомые разных видов: мучняки, зофобасы, улитки и другие птичьи вкусности", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Киевзоо, довольно долго в качестве названия этих замечательных абисинских птиц-носорогов использовали русизм – "ворон", но теперь они получили свое уникальное название – "кромкач". Увидеть этих невероятных птиц можно на нижнем парке заведения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке на острова посреди озера переселились семьи капуцинов и лемуров. Для приматов созданы все условия для отдыха и активного досуга.

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