Созданы все условия: в Киевском зоопарке в новый вольер переселили спасенных попугаев ара. Фото

В Киевском зоопарке для спасенных во время войны попугаев ара переселили в новый вольер. Для их комфорта созданы навесики от непогоды, вязанки прутиков для тренировки клювов, разнообразные кормушки и поилки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Два очередных авиарии, построенных нашими специалистами собственноручно, создают комфортные условия для спасенных попугаев. Природный таунхаус для двух семей попугаев Ара появился во фруктовом саду Киевзоо. На этот раз новое жилье получили экзотические попугаи – Ара зеленокрылый и патриотический Ара сине-желтый. Этих птиц во время войны нам передали волонтеры", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, ветеринары и зоологи КиевЗоо провели лечение и реабилитацию, а продолжается следующий восстановительный этап – социализация. Для пернатых созданы особые условия, приближенные к естественным: два авиария по 30 квадратных метров, высотой почти 5 метров, устланные просеянным песочком.

Здесь есть: навесики от непогоды, вязанки прутиков для тренировки клювов, разнообразные кормушки и поилки, ветки деревьев и присады. А для развлечений и досуга в новых домах установлены интерактивные качели, фонтанчики, песочницы, гравийные насыпи и деревянные игрушки.

"Найти таунхаус попугаев Ара можно во фруктовом саду Киевзоо. Приходите увидеть!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Казка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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