'Соврал, но во имя хорошего дела': в Киеве волонтер удивил пожилую женщину. Видео

Волонтер и основатель "Helper Украина" Даниил Щербаков удивил 87-летнюю киевлянку. В столичном супермаркете он приобрел для пожилой женщины необходимые продукты питания, при этом, по его словам, соврал ей, но "ради хорошего дела".

Видео дня

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram. Мужчина призвал украинцев не стоять в стороне и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

"Я соврал бабушке, но это было во имя хорошего дела!" – написал Щербаков.

На опубликованном видео можно увидеть, что пожилая женщина рассматривает продукты и присматривается к ценам. Автор ролика подошел к ней и рассказал, что действует акция, согласно которой "самая красивая девочка в магазине получит все, что пожелает", а киевлянка стала победительницей.

Как оказалось, пенсионерку зовут Мария – ей 87 лет. После знакомства Щербаков помог выбрать женщине все необходимое, а по ее словам, что сама она это не донесет, успокоил, обещая подвезти домой.

Стоит добавить, что Мария выражала опасения, что ее арестуют, не веря в "акцию" от супермаркета, однако, Даниил успокоил ее, помогая выбрать продукты. Видео заканчивается на том, что пенсионерка уже у двери своей квартиры искренне благодарит волонтера за его поступок.

"Уделяйте внимание тем, кому очень нужна помощь", – призвал Щербаков.

Как сообщал OBOZ.UA, запорожский бизнесмен, волонтер, основатель "Helper Украина" Даниил Щербаков еженедельно поднимает настроение пожилым людям и всем нуждающимся в помощи. Он упаковывает багажник своей машины свертками с пищевыми продуктами и средствами гигиены, и раздает их пенсионерам, которые ему попадались по дороге.

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