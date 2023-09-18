Сотрудники КиевЗоо выпустили в Тарутинской степи 15 хомяков: восстанавливают местную популяцию. Фото

В Тарутинской степи работники Киевского зоопарка выпустили на свободу 15 хомяков для восстановления местной популяции. Мероприятия проводятся в рамках программы по восстановлению редких видов украинской фауны.

Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Теперь животные осваиваются на новом месте.

"Хомяк обычный возвращается в Тарутинскую степь! Киевский зоопарк продолжает воплощать программы по восстановлению редких видов украинской фауны", – рассказали в пресс-службе.

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В КиевЗоо уточнили, что в этом году специалисты заведения выпустили 15 хомяков на территорию Тарутинской степи для восстановления местной популяции.

"Это уникальный проект и мы им очень гордимся. Ведь это и есть важная миссия настоящих зоопарков, сохраняющих редкие виды", – подчеркнули в пресс-службе.

Стоит добавить, что Тарутинская степь – один из самых сохранившихся в Украине фрагментов степной экосистемы, объект природно-заповедного фонда Одесской области, ландшафтный заказник местного значения.

Напомним, в Киевском зоопарке семью спасенных фреток, прошедших долгую реабилитацию, переселили в новый большой вольер. На площади 30 квадратных метров для них обустроили разнообразные лазалки, тайники и уютный домик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке свой 49-й день рождения отпраздновала старейшая горилла Европы – Тони. По человеческим меркам примату исполнилось почти 90 лет.

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