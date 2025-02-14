Соломенское барокко: в Киеве нашли двухэтажный 'царский' балкон. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева можно увидеть настоящий "царский балкон". Пристройка в городской "хрущевке" имеет два этажа и украшена "тарелками" с изображением луны и животных.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Где именно находится это произведение самовольного строительства, не сообщалось.

"Апогей стихийного домостроения. Обычная хрущевка на Соломенке приросла настоящим "царским балконом". Новый "детеныш" старого здания вырос в два этажа, полностью закрывая одну из боковых ее частей. Но основная прелесть, поражающая даже самых опытных охотников на такие кринж-балконы, является наличие здесь на нем керамического декора", – рассказал Степанец.

Он добавил, что в стены этого представителя "соломенского барокко" вмонтированы "тарелки" с изображением солнца, месяца и животных.

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