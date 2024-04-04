Исследовали каждый сантиметр пещер: специалисты создали 3D модель Киево-Печерской лавры. Фото и видео

Специалисты проекта Skeiron исследовали и провели лазерное сканирование пещер Киево-Печерской лавры. Это позволило навсегда сохранить старинную достопримечательность в виде 3D-модели.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального заповедника. Такие работы важны для дальнейшего сохранения комплекса, а также для научных исследований.

"Команда Skeiron, специализирующаяся на лазерном сканировании наследия, исследовала каждый сантиметр пещер на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра, чтобы навсегда сохранить старинную достопримечательность в виде 3D-модели. Она опубликована в свободном доступе для просмотра и исследования, поможет при восстановлении при разрушениях, а также даст потенциал для популяризации истории Киева", – говорится в сообщении.

Со своей стороны в проекте Skeiron уточнили, что, в частности, были оцифрованы Дальнее и Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры. Специалисты отметили, что эта работа позволила получить Национальному заповеднику новые данные и углубить понимание структуры пещер.

Киево-Печерская Лавра – это монастырский комплекс, принадлежащий важнейшим историческим и религиозным объектам в Украине. Лавра имеет статус мирового наследия ЮНЕСКО и отражает долгую и важную историю развития Украины и христианства в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, столичный городской совет передал землю в постоянное пользование Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Отмечается, что эти участки не были законодательно оформлены более 30 лет.

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