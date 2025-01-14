Снег с дождем и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 января

В Киевской области в среду, 15 января, днем местами небольшой снег с дождем. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 15 января на территории Киевщины. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах кое-где гололедица. Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 января в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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