Снег и до -6°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 21 января

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 21 января, облачно с прояснениями, днем небольшой снег. Температура воздуха днем 1-6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 21 января по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 3-8°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С мороза", – рассказали в синоптики.

В Белой Церкви днем 0-2°С; Мироновка 0°С…-2°С; Фастов 0°С…-2°С; Яготин 0°С…-2°С; Барышевка 0°С…-2°С; Борисполь 0°С… -2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 января в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабеть, а к середине дня и вовсе закончиться.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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