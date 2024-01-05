Снег и до -5°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 января

В Киеве и Киевской области в субботу, 6 января, облачно, ночью без осадков, днем снег. Температура воздуха в регионе -5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 6 января по Киевщине. Облачно, ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 2-7°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 5-7°С мороза , днем 0-2°С мороза", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 января весь день в Киеве будет облачным. Утром будет идти мелкий снег, который прекратится только вечером.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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