Снег, гололедица и до -8°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 15 февраля

В Киевской области в субботу, 15 февраля, облачно, ночью умеренный, днем местами небольшой снег, синоптики предупредили об гололеде. Столбики термометров в регионе в течение суток максимально опустятся до -8°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 15 февраля на территории Киевщины. Облачно, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области в течение суток 3-8°С мороза; в Киеве в течение суток 4-6°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​-6°С... -4°С; Мироновка -6°С… -4°С; Фастов -6°С… -4°С; Яготин -6°С… -4°С; Барышевка -6°С… -4°С; Борисполь -6°С... -4°С и Вышгород -6°С... -4°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. 15 февраля ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см. На дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!