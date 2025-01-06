Снег, дождь и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 6 января

В Киевской области в понедельник, 6 января, небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 6 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах кое-где гололедица. Температура от 1°С мороза до 4°С тепла, в Киеве 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +1°С…+3°С; Мироновка 0°С…+2°С; Фастов 0°С…+2°С; Яготин 0°С…+2°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь 0°С…+2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 января в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь со снегом.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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