Сложно заметить: в Чернобыльской зоне камера зафиксировала хищников, умеющих хорошо маскироваться.

В Чернобыльской зоне отчуждения благодаря фотоловушкам удалось зафиксировать хищников, умеющих хорошо маскироваться – волков. Благодаря окрасу шерсти, они едва не сливаются с ландшафтом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Эти животные очень осторожны.

"Уроки маскировки. Сколько волков в этой стае? На фото видны трое, которые своей окраской едва не сливаются с ландшафтом. Что типично для этих хищников: цвет их шерсти часто соответствует тем местам, где они живут", – говорится в сообщении.

Как отметили специалисты Заповедника, например, у пустынных волков окрас с рыжим оттенком, у тундровых – белым, а у лесных варьируется от светло-серого, серо-бурого до черного.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения в семье одичавших коров появилось пополнение. В одной из них родился теленок, который уже активно адаптируется к жизни в дикой природе и всему учится у взрослых животных.

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