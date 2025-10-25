Слово и труд: как известные украинские поэты разбирали завалы на Крещатике в Киеве в 1944 году. Уникальное фото

Осенью 1941 года центр Киева, в частности, Крещатик был уничтожен взрывами, которые организовала советская власть. Уже после того, как город освободили от немецких городов тысячи жителей столицы разбирали завалы главной улицы города. Среди них были и известные украинские поэты.

Архивное фото было опубликовано в сообществе"Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Чтобы восстановить локацию после Второй мировой войны понадобилось более 10 лет.

Взгляд в прошлое

"Киев, 1944 год. На фото – украинские поэты среди руин послевоенного Крещатика. Слева Юрий Яновский, улыбающийся в кепке; в центре – Максим Рыльский, символ возрождения и стойкости; справа – задумчивый Павел Тычина. Они собственноручно разбирают завалы на главной улице столицы, вместе с тысячами киевлян возвращая городу жизнь после ужасов войны", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, это колоризованное фото воспроизводит атмосферу особого вдохновения, когда слово и труд становятся единым фронтом. Писатели работают вместе со всеми, а Крещатик снова наполняется человеческими голосами и новыми мечтами. Этот кадр – живое доказательство того, что и культура, и город способны возрождаться через почти разрушительную потерю.

Подрыв Киева 1941 года – проведенная осенью 1941 года советская спецоперация по уничтожению в оккупированном немцами Киеве важных объектов жизнеобеспечения (электростанции, водопровода, мостов через Днепр, административных зданий). А также Успенского собора Киево-Печерской лавры и жилых домов в центре города, преимущественно на Крещатике.

В результате взрывов и пожара, который длился с 24 по 29 сентября, исторический центр Киева претерпел сокрушительные разрушения. Всего в районе Крещатика разрушили 324 здания, тысячи киевлян остались без крыши над головой.

