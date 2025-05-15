Скульптуры малышей – основателей Киева переодели в честь Дня вышиванки. Фото

В Киеве в честь Дня вышиванки переодели скульптуры маленьких-основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Их одели в традиционные украинские наряды, а у девочки на голове появился веночек.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры можно увидеть на Почтовой площади города.

"Почему скульптура "Малышей основателей Киева" темного цвета? Ответ, потому что они из бронзы! Бронза под действием осадков естественно становится темно оливкового цвета. Художники-скульпторы обычно используют патину, чтобы ускорить этот процесс. Друзья с днем вышиванки!", – говорится в сообщении.

На опубликованных скульптором фото можно увидеть, что скульптуры мальчиков и девочки переодели в вышиванки. Один из малышей одет в пиксельные штанишки и имеет соответствующий узор на рубашке.

Всемирный день вышиванки - международный праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Отмечается ежегодно в третий четверг мая.

Как сообщал OBOZ.UA, ежегодно в третий четверг мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, объединяющий украинцев во всем мире. Этот неофициальный, но глубоко символический праздник, основанный в 2006 году студентами Черновицкого университета, стал олицетворением национального единства, идентичности и богатства культурного наследия.

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