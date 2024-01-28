Сколько улиц еще нужно декоммунизировать в Киеве и области: свежие данные

В Киеве до сих пор не переименованными остаются 124 объекта, названия связанные с СССР или страной-агрессором. В Киевской области их более 1 тысячи.

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Об этом сообщили в Telegram-канале общественной организации "Деколонизация. Украина". Декоммунизация в стране все еще не завершена.

"Обновили карту с количеством улиц, которые нужно переименовать в процессе декоммунизации/деколонизации в разрезе регионов. Переименования продолжаются каждый день, поэтому улиц уже, скорее всего, поменьше", – говорится в сообщении.

Согласно данным ОО, в столице Украины все еще не остаются старые наименования у 124 объектов, названия связанные с СССР или страной-агрессором РФ. В Киевской области таких объектов 1036. Стоит добавить, что больше всего не переименованных улиц в Винницкой области, а меньше всего – во Львовской области.

Напомним, в Киеве переименовали пять библиотек, названия которых были связаны с идеологическими фигурами страны-агрессора РФ. Соответствующие решения были приняты в четверг, 18 января, на заседании Киевсовета большинством депутатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на станции метрополитена "Героев Днепра" наконец-то лишились георгиевской ленты, которая была размещена на стене вдоль всего перрона. Сотрудники метрополитена закрасили ее.

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