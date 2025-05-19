Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области: что известно

В Киеве и области в понедельник, 19 мая, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Во второй половине дня и до конца суток ожидается гроза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области. В ближайший час с сохранением до конца суток 19 мая гроза", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в Киевской области в понедельник, 19 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, будет дождливо. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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