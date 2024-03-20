Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 20 марта: что известно

В Киеве и Киевской области в среду, 20 марта, до конца суток будет туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время с сохранением до конца суток 20 марта туман, видимость 200-500 метров", – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Стоит добавить, что до 21 марта включительно, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевщины уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Киеве и Киевской области в среду, 20 марта, облачно с прояснениями, днем дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 20 марта, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением авто есть на правом и левом берегах города.

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