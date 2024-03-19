Дождь и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 марта

В Киеве и Киевской области в среду, 20 марта, облачно с прояснениями, днем дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 20 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что до 21 марта включительно, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевщины уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 марта в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. К вечеру дождь, который начнется после обеда, может пойти сильнее.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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