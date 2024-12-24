Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области: что известно

В Киеве и области во вторник, 24 декабря, ночью и утром 25 декабря, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе из-за тумана будет видимость 200-500 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и Киеву. В ближайшие 2 часа с содержанием до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря туман, видимость 200-500 метров", – уточнили синоптики.

В Укргидрометцентре погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 декабря с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Утром пойдет мелкий дождь со снегом, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во вторник, 24 декабря, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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