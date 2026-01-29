Синоптики предупредили об существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области. До конца дня 29 января налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области. До конца дня 29 января налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Добавим, в Киеве в четверг, 29 января, с гололедицей на дорогах борются почти 400 единиц спецтехники. Кроме того, противогололедными средствами, в частности, обрабатывают остановки и узкие тротуары.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025-го в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

