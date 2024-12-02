Силы ПВО уничтожили около двух десятков враждебных БПЛА, потенциально угрожавших Киеву

В ночь на 2 декабря страна-террорист Россия снова атаковала Киев ударными дронами. Силы обороны обнаружили и обезвредили около двух десятков враждебных БПЛА.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram. В столице обошлось без разрушений и пострадавших.

"Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Воздушная тревога в столице длилась 4 с половиной часа. Дронов было немало", – отметил начальник КМВА.

По его словам, российские беспилотники заходили в город волнами и по разным направлениям.

"Силами Обороны были обнаружены и обезврежены разными способами около двух десятков враждебных БПЛА, которые потенциально угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших", – написал Попко и добавил, что данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 1 декабря, направили на Киев и область ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. На подступах к столице работали силы ПВО.

В Воздушных силах ВСУ в Telegram около 22:00 сообщили, что в Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА, направлявшиеся в сторону областного центра. "Шахеды" пытались добраться до Киева с востока и юга.

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