Сильный дождь и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 июня

В Киевской области в понедельник, 8 июня, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами значительный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 8 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Умеренный, местами значительный дождь. Температура по области днем 20-25°С; в Киеве днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +16°С... +23°С; Мироновка +17°С... +23°С; Фастов +16°С... +23°С; Яготин +17°С... +23°С; Барышевка +17°С... +23°С; Борисполь +17°С... +23°С и Вышгород +17°С... +23°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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