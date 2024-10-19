Сильные заморозки ночью и до +13°С днем: прогноз погоды по Киевщине на 20 октября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 20 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 20 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-5 ° С, температура днем 8-13°С тепла; в Киеве ночью заморозки на почве и воздухе 0-2°С, температура днем около 10°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +8°С…+10°С; Мироновка +8°С…+10°С; Фастов +8°С…+10°С; Яготин +9°С…+11°С; Барышевка +9°С…+11°С; Борисполь +8°С…+10°С.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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