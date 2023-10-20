Сбитые "Шахеды" и портреты Героев Украины: в Киеве открыли всю территорию музея возле "Родины-матери". Фото и видео

В Киеве территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне впервые с начала полномасштабной войны с РФ полностью открыта для посетителей. Желающие могут увидеть выставку портретов героев-защитников Украины.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Посещение экспозиций будет платным – около 100 грн за билет (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, часть столичного Национального музея истории Украины во Второй мировой войне с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ была закрыта для посетителей.

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Теперь вся территория комплекса доступна для посетителей, которые, в частности, смогут увидеть советский герб, который сняли со щита монумента "Родина-мать". Кроме того, здесь экспонируют самый длинный флаг Украины, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

Также здесь открылась выставка работ французского художника Кристиана Гэми, рисующего украинских воинов, погибших на войне с РФ. Среди них Герои Украины Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, Александр Мациевский, Ирина Цвила и другие.

Музейные экспонаты времен Второй мировой войны вывезены на запад Украины в безопасное место. Поэтому экспозиция представлена лишь новейшей историей нашей страны.

Вход на территорию вокруг "Родины-матери" бесплатный. Посещение экспозиций будет платным – около 100 грн за билет. На втором этаже также сегодня, 20 октября, в 15:00, откроется выставка сбитых российских дронов. Среди экспонатов – почти целый Shahed.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 6 августа на щите "Родины-матери" установили украинский тризуб вместо демонтированного ранее герба СССР. Работы были начаты 5 августа.

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